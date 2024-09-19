День пропаганды здорового образа жизни и формирования навыков безопасного и ответственного поведения.

В рамках шестого школьного в учреждениях общего среднего образования прошли мероприятия:спортландия ´Здоровый я - здоровая страна´ (IV классы), час здоровья ´Как правильно питаться?´ (VIII классы), диалог ´Алкоголь - причина всех несчастий в семье´ (XI классы) для учащихся СШ № 2 .
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