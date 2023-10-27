В Татарстане за последнюю неделю Covid-19 выявили у 389 человек

За последнюю неделю в Татарстане Covid-19 заболели 389 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.