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Русская речь заставила жителя Львова наброситься на украинок из Днепропетровска

Русская речь заставила жителя Львова наброситься на украинок из Днепропетровска

Житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. Ролик с инцидентом появился в социальных сетях.

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