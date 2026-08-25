Выловил счастье: житель Мальдив вытащил из моря амбру на десятки миллионов рублей

Житель мальдивского острова Унгоофаару внезапно выловил в море настоящее состояние.Как сообщает местное издание The Edition, во время плавания на небольшой лодке мужчина заметил в воде странный сгусток, который при ближайшем рассмотрении оказался куском амбры весом около девяти килограммов.