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Царьград

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Выловил счастье: житель Мальдив вытащил из моря амбру на десятки миллионов рублей

Выловил счастье: житель Мальдив вытащил из моря амбру на десятки миллионов рублей

Житель мальдивского острова Унгоофаару внезапно выловил в море настоящее состояние.Как сообщает местное издание The Edition, во время плавания на небольшой лодке мужчина заметил в воде странный сгусток, который при ближайшем рассмотрении оказался куском амбры весом около девяти килограммов.

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