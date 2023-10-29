Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Танкисты ЗВО разнесли замаскированные позиции боевиков на Купянском направлении

Танкисты ЗВО разнесли замаскированные позиции боевиков на Купянском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении Российские танкисты разнесли позиции боевиков на Купянском направлении огнем из танков Т-72Б3.

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