Байден заверил Зеленского в скорых поставках новых пакетов помощи

Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer Владимир Зеленский заявил, что американский президент Джо Байден во время разговора по телефону заверил его в скором времени отправки нового пакета военной помощи.
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