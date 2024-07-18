В Кузбассе сотрудница пункта выдачи воровала ювелирные изделия

В отделе по работе со СМИ ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 17 июля сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Присвоение или растрата»в отношении 38-летней жительницы города Осинники.
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