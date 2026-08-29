Мать убила выстрелом в лицо 11-месячного сына, чтобы его отец не получил опеку

Женщина выстрелила в лицо своему 11-месячному сыну, чтобы его отец никогда не смог получить над ним опеку.
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