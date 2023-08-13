"Мигранты, в сторону: Россия готовится приютить переселенцев с чёрного континента. Уже заложен первый камень африканской деревни

скоро в России появятся русские резервации с табличками резервация лоха русского обыкновенного смотреть и ни делать как они ❓😁

Индийцы не так давно завезенные уже бастовали , за несколько месяцев работы получив только дулю... Теперь негров навезут ....

Вячеслав Дегтярев

да ты сначало узнай что за люди а то дерьмо одно из твоего рта брызжет не по делу....... есло не нравиться то давай в село... там будет видно ху из ху..................😎......- диван заэкранный........