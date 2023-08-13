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"Мигранты, в сторону: Россия готовится приютить переселенцев с чёрного континента. Уже заложен первый камень африканской деревни

"Мигранты, в сторону: Россия готовится приютить переселенцев с чёрного континента. Уже заложен первый камень африканской деревни

Накануне появились сообщения о намерениях российских властей возвести 30 деревень для переселенцев из Африки.

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Комментарии
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Андрей Лисецкий
скоро в России появятся русские резервации с табличками резервация лоха русского обыкновенного смотреть и ни делать как они ❓😁
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40 мин.
F I
Индийцы  не так давно завезенные  уже бастовали , за несколько месяцев работы получив только дулю... Теперь негров навезут ....
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40 мин.
Вячеслав Дегтярев
да ты сначало узнай что за люди а то дерьмо одно из твоего рта брызжет не по делу....... есло не нравиться то давай в село... там будет видно ху из ху..................😎......- диван заэкранный........
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13 мин.

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