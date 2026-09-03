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В США умерла одна из самых известных феминисток XX века Глория Стайнем

В США умерла одна из самых известных феминисток XX века Глория Стайнем

Американская писательница, журналистка и общественная деятельница Глория Стайнем умерла в возрасте 92 лет .

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