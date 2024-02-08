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Взрыв прогремел в Ижевске во время плановых испытаний ракетных двигателей

Взрыв прогремел в Ижевске во время плановых испытаний ракетных двигателей

Огненный шар над городом жители столицы Удмуртии увидели вечером 7 февраля.Огненный взрыв на Воткинском заводе в Ижевске, видео которого накануне распространилось в социальных сетях, произошел в результате испытаний ракетных двигателей.

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