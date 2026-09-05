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Антифашист

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Лидер британских консерваторов предложила урезать льготы инвалидам ради войны с Россией

Лидер британских консерваторов предложила урезать льготы инвалидам ради войны с Россией

Лидер Консервативной партии Британии Кеми Баденок выступила с предложением пересмотреть социальные расходы — в частности, жилищные пособия и льготную программу автомобилей для инвалидов — чтобы найти дополнительные £10 млрд в год на нужды обороны.

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