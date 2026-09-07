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Аргументы и Факты

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Посольство России в Непале ищет пропавшего музыканта Третьякова

Посольство России в Непале ищет пропавшего музыканта Третьякова

Дипломатическое представительство Российской Федерации в Непале ведет активную работу по установлению местонахождения пропавшего музыканта из Якутии Кирилла Третьякова и поддерживает взаимодействие с местными государственными структурами.

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