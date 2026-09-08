Благотворительность всегда рядом: посол фонда «Жизнь в Движении» Иракли Пирцхалава готовит концерт, который поможет ребенку с ДЦП

Концерт «Слава Богу за все» пройдет 18 октября Иракли ПирцхалаваУже этой осенью, 18 октября, на сцену легендарной площадки КЗ «Москва» выйдет известный певец, музыкант и многолетний посол благотворительного фонда «Жизнь в Движении» Иракли Пирцхалава, чтобы представить грандиозную программу «Слава Богу за всё» — продолжение духовно-просветительского проекта Metamorphosi, потрясшего зрителей в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.