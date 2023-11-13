ХАМАС выдвинул условие для освобождения 70 израильских заложников

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассама» Абу Убейда в понедельник, 13 ноября, заявил, что организация готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие, – сообщают СМИ.
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