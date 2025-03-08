В Сирии жители Латакии спасаются от геноцида боевиков в аэропорту и на российской базе Хмеймим. Толпы беженцев бегут от зверств ставших властью террористов в единственное безопасное для них и их детей место — на нашу военную базу.
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