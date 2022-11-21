Женщина потеряла память и заново влюбилась в своего мужа

44-летняя жительница Великобритании Стеф Харви упала с каяка, ударилась головой и потеряла память. Ее супругу пришлось терпеливо учить ее быть самостоятельной, показывать семейные альбомы и рассказывать про их общее прошлое, которое она забыла.