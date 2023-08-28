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"Русские никогда не сдаются": Раненый боец, читавший стих "Мы не умрём", выжил вопреки всему

"Русские никогда не сдаются": Раненый боец, читавший стих "Мы не умрём", выжил вопреки всему

Стала известна судьба тяжело раненного русского солдата, написавшего стихотворение "Мы не умрём". Его спас боец из другого подразделения, пронеся 5 км на себе до пункта эвакуации.

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