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Наука и Техника

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Honor 600, Poco X8 Pro и Samsung Galaxy S25 FE: личный опыт сравнения трех смартфонов

Honor 600, Poco X8 Pro и Samsung Galaxy S25 FE: личный опыт сравнения трех смартфонов

Выбирая смартфон, который не превратится в тыкву через пару лет, я неизбежно сталкиваюсь с одним и тем же вопросом: зачем сравнивать устройства, которые на первый взгляд существуют в совершенно разных вселенных? Но именно эта тройка — Honor 600, Poco X8 Pro и Samsung Galaxy S25 FE — чаще всего всплывает в моих размышлениях, когда речь заходит о долгосрочной покупке.

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