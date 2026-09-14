Honor 600, Poco X8 Pro и Samsung Galaxy S25 FE: личный опыт сравнения трех смартфонов

Выбирая смартфон, который не превратится в тыкву через пару лет, я неизбежно сталкиваюсь с одним и тем же вопросом: зачем сравнивать устройства, которые на первый взгляд существуют в совершенно разных вселенных? Но именно эта тройка — Honor 600, Poco X8 Pro и Samsung Galaxy S25 FE — чаще всего всплывает в моих размышлениях, когда речь заходит о долгосрочной покупке.
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