UKMTO заявило о попадании боеприпаса в танкер в Ормузском проливе

В пятницу через Ормузский пролив прошёл танкер, подвергшийся атаке неизвестного боеприпаса. Пожар был быстро потушен, пострадавших среди экипажа нет.
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