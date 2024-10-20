Шарль Леклер о старте: «Знал, что Ферстаппен будет жестко бороться с Норрисом. И риск на старте принес «Феррари» победу»

Леклер назвал старт Гран-при США ключевым моментом в итоговой победе. Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, рассказав о том, что был рад возможности продемонстрировать хороший темп болида, оказавшись в лидерах заезда.
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