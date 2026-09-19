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Царьград

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Выходные дни в 2027 году: официальный график праздников в России

Выходные дни в 2027 году: официальный график праздников в России

Планируете отдых и хотите заранее знать, когда в 2027 году выпадут длинные выходные? Опубликован график всех праздничных дней в 2027 году.

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