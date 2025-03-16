МИД РФ призвал США прекратить бомбардировки Йемена, хуситы предлагают переговоры

Вашингтону следует немедленно прекратить бомбардировки Йемена и вступить в переговоры с хуситами. Об этом в телефонном разговоре с главой Госдепа Штатов Марко Рубио заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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