Очередные сороковины для Зеленского

Так, по порядку. Перед рекордной по числу запущенных бандеровских дерьмолётов атакой на московский регион, добрые люди прослушали новое объявление хрипатого криворожского шинкаря об очередных «сорока днях до разгрома России».
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