Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче всей доли компании из Кипра в уставном капитале управляющей компании аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в собственность «Холдинга ВВСС».
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