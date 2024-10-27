ФСБ обнародовала архивы о японском отряде микробиологов-убийц

Управление ФСБ по Забайкальскому краю передало библиотеке им. А. С. Пушкина в Чите архивные материалы по делу гражданина Японии Като Цунэнори, который с декабря 1944 года по август 1945 года командовал филиалом спецотряда №731, созданного японцами на территории оккупированной ими Маньчжурии для бактериологических опытов, в том числе над людьми.