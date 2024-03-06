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«Ведомости»: правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей

«Ведомости»: правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки, правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по выкупу 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.

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