Байден назвал «полным безумием» прекращение поддержки Украины

Он уверен, что Конгресс в итоге одобрит выделение денег Киеву.фото: whitehouse.gov--> Президент США Джо Байден считает «полным безумием» возможный отказ Конгресса поддержать выделение денег на помощь Украине.
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