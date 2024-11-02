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Царьград

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Apple M4: Новые MacBook и iMac доступны для предзаказа от 89 999 рублей

Apple M4: Новые MacBook и iMac доступны для предзаказа от 89 999 рублей

«М.Видео-Эльдорадо» начинает предзаказ на новинки Apple: MacBook Pro, iMac и Mac Mini с чипом M4. Цены стартуют от 89 999 рублей.

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