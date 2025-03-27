Можно натолкнуться на 10-метровых червей: какая рыба опасна для употребления, потому что кишит паразитами Ольга БезродняяНесмотря на свою известность как полезный и питательный продукт, рыба может таить в себе серьезные риски для здоровья, особенно если не соблюдать правила ее покупки и приготовления.