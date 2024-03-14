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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Состоялся релиз новой игры по «Дюне», которая в Steam получила рейтинг 97% Компа...

Состоялся релиз новой игры по «Дюне», которая в Steam получила рейтинг 97% Компа...

Состоялся релиз новой игры по «Дюне», которая в Steam получила рейтинг 97%Компания Dire Wolf выпустила на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS и Android полную версию стратегии Dune: Imperium, которая раньше находилась в раннем доступе Steam, где она получила 97% положительных отзывов.

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