Состоялся релиз новой игры по «Дюне», которая в Steam получила рейтинг 97% Компа...

Состоялся релиз новой игры по «Дюне», которая в Steam получила рейтинг 97%Компания Dire Wolf выпустила на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS и Android полную версию стратегии Dune: Imperium, которая раньше находилась в раннем доступе Steam, где она получила 97% положительных отзывов.