Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия подписал соглашение с Центральным банком РФ

13 декабря 2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Мурат Хаматханов и Управляющий Отделением – Национального Банка Республика Ингушетия Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Магомед-Бек Ужахов заключили соглашение о взаимодействии.
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