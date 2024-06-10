Какие американские военные активы изымают русские солдаты после бегства ВС США из Нигера

Сегодня 5,3K прочитали Как же без этого, США просто не могут спокойно уйти оттуда, где безраздельно хозяйничали на протяжении длительного времени.
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