На Украине назвали сроки снижения призывного возраста

Член комитета по безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Украины Инна Совсун заявила, что снижение призывного возраста предрешено и парламент одобрит изменение к концу марта, отметив, что дебаты сосредоточены на создании стимулов для зачисления на военную службу.