На Украине назвали сроки снижения призывного возраста

Член комитета по безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Украины Инна Совсун заявила, что снижение призывного возраста предрешено и парламент одобрит изменение к концу марта, отметив, что дебаты сосредоточены на создании стимулов для зачисления на военную службу.
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