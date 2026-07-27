MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Атака БПЛА как форс-мажор в оферте Wildberries: пределы договорного освобождения профессионального хранителя

Как все знают, недавно склады и распределительные центры компании Wildberries (WB) подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, вследствие чего на объектах возникли пожары, а товар продавцов, переданный на реализацию, был уничтожен либо поврежден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии