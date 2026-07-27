Атака БПЛА как форс-мажор в оферте Wildberries: пределы договорного освобождения профессионального хранителя

Как все знают, недавно склады и распределительные центры компании Wildberries (WB) подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, вследствие чего на объектах возникли пожары, а товар продавцов, переданный на реализацию, был уничтожен либо поврежден.
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