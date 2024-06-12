В Приморье спортсмен получил травму на соревнованиях по картингу

Установлено, что не позднее 18 мая 2024 года в городе Артеме Приморского края во время гонок на картингах один из участников получил травмы из-за нарушения правил обеспечения безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.