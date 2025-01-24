WSJ: первые инициативы Трампа «вызвали хаос» в работе правительства США

Инициативы по внутренней политики США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли «хаос» в работу некоторых ведомств на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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