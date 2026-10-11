Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что приблизить победу России в специальной военной операции способны не слова президента США Дональда Трампа, а усилия российских военнослужащих.
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