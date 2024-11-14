Что случилось ночью, 14 ноября 2024 года

Победитель выборов президента США Дональд Трамп заявил, что сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио, выходца из семьи кубинских иммигрантов, на пост государственного секретаря в своей будущей администрации.
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