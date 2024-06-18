Володин заявил, что замаскированные под невинные напитки энергетики опасны для подростков

МОСКВА, 18 июня, ФедералПресс. Энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних. Замаскированные под «невинные напитки», они представляют серьезную угрозу жизни детей, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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