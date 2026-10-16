В 2027 году максимальное пособие по больничному составит 7860 рублей в день. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
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