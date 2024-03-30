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Зеленский озвучил новый план по мирным переговорам без выхода на границы 1991 года

Зеленский озвучил новый план по мирным переговорам без выхода на границы 1991 года

Украинский президент впервые допустил возможность начала переговоров без выхода ВСУ на границы 1991 года, правда, есть загвоздкаВладимир Зеленский считает, что Украина и Россия всё же могут начать мирные переговоры даже в случае, если ВСУ не смогут заполучить те территории, которые "незалежная" получила в 1991 году.

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