Дальняя авиация в 2024 году будет совершенствовать навыки эксплуатации АСУ и вооружения

Немаловажными задачами также являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления.
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