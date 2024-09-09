Андрей Белоусов поздравил бойцов ВС России, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР

Министр обороны направил военнослужащим телеграммы Глава Министерства обороны Андрей Белоусов направил телеграммы российским военнослужащим, освободившим населенные пункты Новогродовка и Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
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