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Смоленская Газета

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Смоленские налогоплательщики узнали о применении контрольно-кассовой техники при переходе на автоматизированную упрощенную систему

Смоленские налогоплательщики узнали о применении контрольно-кассовой техники при переходе на автоматизированную упрощенную систему

Во время очередного вебинара, проведённого специалистами Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области, налогоплательщики узнали об особенностях сдачи машиночитаемой доверенности, о предоставлении льгот по имущественным налогам физических лиц, о получении ИНН через личный кабинет, а также преимуществах услуг в электронном виде на сайте налоговой службы.

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