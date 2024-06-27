Смоленские налогоплательщики узнали о применении контрольно-кассовой техники при переходе на автоматизированную упрощенную систему

Во время очередного вебинара, проведённого специалистами Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области, налогоплательщики узнали об особенностях сдачи машиночитаемой доверенности, о предоставлении льгот по имущественным налогам физических лиц, о получении ИНН через личный кабинет, а также преимуществах услуг в электронном виде на сайте налоговой службы.