Какие кроссоверы сейчас самые востребованные в РФ: эксперты рекомендуют не тянуть с их покупкой, ведь цены растут быстро

На российском рынке кроссоверов развернулась острая конкурентная борьба за лидерство в продажах. После повышения утильсбора от возглавлявшего рейтинг Chery Tiggo 7 Pro Max отошли позиции, и теперь основная схватка идет между Haval Jolion и Lada Niva Travel.
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