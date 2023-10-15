Глава СК заинтересовался агрессивным мигрантом: иностранец напал на семью с младенцем в Петербурге

Глава СК взял на личный контроль дело о нападении мигранта на семью из Петербурга.Глава Следственного Комитета России, Александр Бастрыкин решил лично разобраться в истории с мигрантом, которая взбудоражила Санкт-Петербург.
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