Наушники Apple признали слуховым аппаратом

Американский регулятор признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США.
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