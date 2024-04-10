Альфа-Банк запустил отсрочку платежа по ипотеке

###abc-test="news_list_inc021_page_core"###Альфа-Банк запустил услугу отсрочки платежа по ипотеке. Банк предлагает клиентам при оформлении ипотеки оплатить услугу отсрочки и начать вносить ежемесячные платежи через полгода.
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