Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Если выйдут- всех армян не имеющих российского гражданства в теплушки и на родину!В Армении дали че...
  • Олег Тимофеев
    Главное что им в деньгах отказали а это значит зима для них будет не простой.В чём секрет атак...
  • Олег Тимофеев
    Когда им будет очень плохо и Брюсель в их сторону не посмотрит вот тогда они только могут с нами связаться. Когда у н...ЧП на Balticconne...

Кустурица снимет свой первый фильм на русском языке по роману «Преступление и наказание»

Кустурица снимет свой первый фильм на русском языке по роману «Преступление и наказание»

Роль Раскольникова Джонни Деппу не достанется.Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет свой первый свой фильм на русском языке по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», сообщает тг-канал РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх