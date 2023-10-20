Кустурица снимет свой первый фильм на русском языке по роману «Преступление и наказание»

Роль Раскольникова Джонни Деппу не достанется.Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет свой первый свой фильм на русском языке по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», сообщает тг-канал РИА Новости.
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